'Cabaret' ganha nova versão brasileira

Criado originalmente em 1966, o musical, um dos maiores sucessos da história da Broadway, ganha nova versão brasileira - e em formato imersivo, com direção de Kleber Montanheiro e direção musical de Fernanda Maia.narra a vida noturna no KitKat Klub, um cabaré falido de Berlim nos anos 1930 que convive com o surgimento do regime nazista na Alemanha. É nesse cenário que a cantora e dançarina inglesa Sally Bowles se apaixona pelo jovem escritor norte-americano Cliff Bradshaw. No elenco estão os atores Fabi Bang, Ícaro Silva e André Torquato.

Cabaret também ganhou uma versão no cinema, em 1972, estrelada por Liza Minnelli e dirigida por Bob Fosse, que recebeu dez indicações para o Oscar, vencendo em oito categorias. Liza ficou com a estatueta de melhor atriz, Fosse com a de diretor e Joel Grey com a de ator coadjuvante.

033 Rooftop. Av. Pres. Juscelino

Kubitschek, 2.041, Vila Olímpia.

De 8/3 a 12/5. Quanto: R$ 39,90/R$ 300.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.