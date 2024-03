Oscar no streaming: o que ainda vale a pena assistir na reta final da premiação

Quem gosta de cinema e costuma acompanhar as premiações mais badaladas da indústria todo ano promete a si mesmo assistir aos filmes concorrentes do Oscar antes da cerimônia. Não raro, acaba falhando - e corre para conferir a maior quantidade de títulos possível em tempo reduzido, às véspera do evento.

O Oscar 2024 acontece no domingo, 10, e as especulações sobre prováveis vencedores estão a todo vapor. Com base nos filmes mais cotados para receber a famosa estatueta dourada, confira os filmes disponíveis no streaming que valem a pena assistir nas últimas horas antes da grande noite.

Oppenheimer

Indicado em 13 categorias: filme, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, direção, roteiro adaptado, fotografia, montagem, som, design de produção, cabelo e maquiagem, figurino e trilha sonora original.

Se só tiver tempo para assistir a um único título, assista Oppenheimer. Apontado como o grande nome do Oscar 2024 pelo popular "termômetro do Oscar" e pela crítica especializada, deve faturar alguns dos principais prêmios da noite, como melhor filme, melhor ator e melhor direção. O longa de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica é protagonizado pelo irlandês Cillian Murphy e conta com nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. (que concorre na categoria de ator coadjuvante) e Florence Pugh.

Onde assistir: disponível para aluguel (R$14,90) ou compra (R$ 49,90) no Apple iTunes, Amazon Prime Video e Google Play.

Assassinos da Lua das Flores

Indicado em 10 categorias: filme, atriz, ator coadjuvante, direção, fotografia, montagem, design de produção, figurino, trilha sonora original e canção original.

Se couber outro filme em sua maratona de última hora, vá de Assassinos da Lua das Flores. Há quem aposte que o veterano Martin Scorsese possa tirar o prêmio de melhor direção das mãos de Nolan. Não à toa: o longa é poderoso ao retratar os crimes cometidos contra o povo indígena da Nação Osage nos anos 1920, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Lily Gladstone, que interpreta Mollie Burkhart, está em disputa acirrada com Emma Stone (de Pobres Criaturas) na categoria de melhor atriz, podendo se tornar a primeira indígena dos Estados Unidos a faturar o prêmio.

Onde assistir: disponível na Apple TV+ e para compra (R$ 59,90) no Apple iTunes, Amazon Prime Video, Google Play e Microsoft Store.

Ficção Americana

Indicado em cinco categorias: filme, ator, ator coadjuvante, roteiro adaptado e trilha sonora original.

Se sobrar um tempinho nos 45 do segundo tempo, dê uma chance para Ficção Americana. Apesar de concorrer em categorias importantes do Oscar, o filme chegou de mansinho no Brasil, sem passagem pelas salas de cinema, e vem recebendo pouca divulgação. Não é esperado que o longa brilhe nas categorias que concorre, mas trata-se de uma grata surpresa: na trama, Thelonious "Monk" Ellison (Jeffrey Wright) é um professor universitário e escritor que se vê frustrado pela predileção do mercado editorial por histórias que limitam pessoas negras à condição de sofrimento. Ele acaba, então, escrevendo um romance satírico recheado de estereótipos com os quais não concorda, sendo surpreendido pelo apelo comercial da obra. Uma crítica afiada e inteligente.