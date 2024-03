BBB 24: Lucas Henrique vence e espera por vídeo de mulher, sem saber de término

Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado, 9, no Big Brother Brasil 24 (BBB 24). Mais cedo, pela manhã, ele já havia vencido o Poder Curinga. Logo após vencer a disputa, o brother comemorou a possibilidade de assistir ao vídeo de Camila Moura - sua agora ex-mulher. "Vou ver minha esposa, velho," disse ele momentos após ser oficializado como o anjo da semana - e sem saber que está solteiro.

Na primeira etapa da disputa pelo anjo, todos os brothers precisavam entrar em uma caixa cheia de bolinhas. Dentro do espaço, havia 25 cartões espalhados, e quem conseguisse coletar pelo menos três cartões avançaria para a próxima etapa.

Pitel e Yasmin Brunet foram as únicas que não conseguiram coletar três cartões e não avançaram. Em seguida, cada um dos cartões valeria pontos. O brother que acumulasse mais pontos seria o vencedor da disputa. Quem coletou mais pontos foi Lucas Buda.

Embora tenha vencido a dinâmica, o participante não ficará com a própria imunidade como consequência da última prova do líder, que o colocou direto no Paredão.

Após ser anunciado como o Anjo da semana, Lucas teve de apontar dois brothers para o castigo do monstro A Bruxa e o Espelho. Ele escolheu Alane como a bruxa malvada e Davi como o espelho.

Além de ser castigado, Davi, que havia sido escolhido pela líder Beatriz para o VIP, foi transferido para a Xepa.

A professora Camila Moura, ex-mulher do participante do Lucas Henrique, contou, na última quinta-feira, 7, que fará sua primeira viagem sozinha. Camila anunciou o término do relacionamento com o brother após ele ser visto "flertando" com a também participante Pitel.

Camila Moura e Lucas Henrique foram casados por 15 anos. Lucas é participante do BBB 24, e entrou no programa ainda casado com Camila.

Após momentos considerados por ela como"flertes" entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila demonstrou seu descontentamento pelas redes sociais no domingo, 3. Ela postou nos stories de seu Instagram imagens com as malas feitas, e atualizou os novos seguidores sobre o ocorrido em novos vídeos, dizendo que não gostaria de "dar esse exemplo" às suas alunas.

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase "Me pergunto porque me acham vingativa..." e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 150 mil seguidores atualmente.