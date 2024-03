Após 'sumiço', princesa Kate Middleton publica foto em comemoração ao dia das mães

Depois dos questionamentos sobre o sumiço de mais de dois meses de Kate Middleton da vida pública e das atividades oficiais da coroa britânica, a princesa de Gales publicou uma foto junto dos três filhos em comemoração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 10, no Reino Unido. A imagem foi divulgada pelo Palácio de Kensington, na conta oficial do casal real no Instagram.

Na publicação, acompanhada dos três filhos - Louis, Charlotte e George-, Kate agradeceu pelo apoio dos súditos e pelo carinho que tem recebido ao longo dos últimos dois meses. "Desejamos a todos um feliz Dia das Mães", escreveu a princesa nas redes sociais.

Kate Middleton, foi flagrada em público na semana passada pela primeira vez desde sua hospitalização para uma cirurgia abdominal, em meados de janeiro, após semanas de "sumiço" em compromissos reais. Kate foi vista por fotógrafos da imprensa dos Estados Unidos, que publicou uma foto dela em um carro, perto de Londres.

A princesa, de 42 anos, foi internada em 16 de janeiro para uma intervenção cirúrgica no abdômen que não teve as razões divulgadas. A imprensa britânica afirmou que não se trata de câncer.

O programa americano Entertainment Tonight mostrou uma foto e citou uma testemunha que disse que Kate Middleton, agora conhecida como princesa Catherine, foi vista perto de Londres na manhã de segunda-feira, 4. Na foto, a mulher do príncipe William aparece de óculos escuros, no banco do carona em um carro dirigido por sua mãe.

A imagem não foi repercutida pela imprensa do Reino Unido. Segundo o jornal Daily Mail, a imagem não foi publicada no Reino Unido porque o Palácio de Kensington, a residência oficial do casal real, "fez um apelo para que (Catherine) possa se recuperar de maneira privada".