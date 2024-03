Homem é preso por torturar e manter em cárcere privado a ex-companheira

Um homem de 36 anos, acusado de sequestro e violência doméstica contra a ex-companheira, foi preso no sábado (9), por agentes do Segurança Presente na Rua G, bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu.



O crime ocorreu no bairro do Catumbi, região central do Rio, mas o homem fugiu para Nova Iguaçu, onde foi preso. Contra ele não havia mandado de prisão.



O detido foi encaminhado para a 58ª Delegacia de Polícia, em Nova Iguaçu. Após chegar na 58ª DP, o caso foi conduzido pela 52ª DP (central de flagrantes), onde o homem ele permaneceu preso antes de ser encaminhado para o sistema penitenciário.