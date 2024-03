Foragido da Justiça desde 2022 é preso em Niterói

Um homem de 30 anos, foragido da Justiça desde dezembro de 2022, foi preso na manhã deste domingo (10), na Rua Riodades, no bairro do Fonseca em Niterói. Os agentes do Segurança Presente encontraram com ele aparelho celular e uma quantia de R$ 560 em espécie. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas - ele foi condenado a 12 anos de prisão.



Ao ser abordado pelos agentes, ele tentou fugir na garupa de uma motocicleta, mas foi preso. O detido foi encaminhado para a 78ª DP, no bairro do Fonseca. Após chegar na delegacia, o caso foi conduzido para a 76ªDP (central de flagrantes), onde ele ficou detido antes de ser encaminhado de volta para o sistema prisional.