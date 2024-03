Oscar: 'Oppenheimer' ganha prêmio de Melhor Filme, além de outras 6 estatuetas

A cerimônia do Oscar 2024 ocorreu na noite deste domingo, 10. A lista de vencedores foi divulgada, comsendo o principal vencedor da noite, com sete prêmios, incluindo melhor filme, ator e diretor., com quatro, incluindo o de melhor atriz (Emma Stone) e, o melhor filme internacional, também ganharam mais de uma estatueta.

Oscar 2024: quais filmes venceram mais prêmios

7 - Oppenheimer (13 indicações)

4 - Pobres Criaturas (11 indicações)

2 - Zona de Interesse (5 indicações)

1 - Barbie (8 indicações), Os Rejeitados (5 indicações), Anatomia de Uma Queda (5 indicações), Ficção Americana (5 indicações), Godzilla Minus One, O Menino e a Garça (animação), 20 Dias em Mariupol (documentário), The Last Repair Shop (curta), A Incrível História de Henry Sugar (curta) e War is Over! (curta)

Oscar 2024: primeiras categorias e momentos de humor

Após uma introdução feita pelo comediante Jimmy Kimmel (veja como foi o discurso aqui), o primeiro prêmio da noite foi para Da'Vine Joy Randolph, como melhor atriz coadjuvante. War Is Over!, inspirado em uma música de John Lennon e Yoko Ono, levou como melhor curta de animação, enquanto O Menino e a Garça superou Homem-Aranha como melhor animação.

Na categoria de Roteiro Original, prêmio para Anatomia de Uma Queda, enquanto Ficção Americana levou como roteiro adaptado. Pobres Criaturas foi destaque recebendo os três prêmios seguintes, com o Oscar de maquiagem e cabelo, direção de arte e figurino - para esta categoria, John Cena apareceu seminu no palco.

Discurso político, mais Oppenheimer e melhor canção

Zona de Interesse, inspirado em uma história real, venceu como melhor filme internacional. Robert Downey Jr. confirmou o favoritismo e levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho em Oppenheimer. Na sequência, Godzilla Minus One foi o primeiro filme da franquia a ser premiado com uma estatueta na cerimônia, a de Melhores Efeitos Visuais. A categoria de Edição rendeu outra vitória para Oppenheimer.

The Last Repair Shop levou como melhor curta de documentário. Na categoria de melhor documentário, venceu o ucraniano 20 Dias em Mariupol. No palco, o diretor Mstyslav Chernov afirmou que preferia não ter vencido o Oscar, num discurso político: "Eu queria que eu nunca tivesse feito esse filme. Que pudesse trocar isso [Oscar] pela Rússia nunca ter nos atacado e ocupado nossas cidades".

A categoria de Melhor Fotografia foi mais uma faturada por Oppenheimer. Wes Anderson recebeu o Oscar de Melhor Curta-Metragem por A Incrível História de Henry Sugar, mas não apareceu para buscá-lo. Em sequência, Zona de Interesse ganhou mais um Oscar na categoria de Melhor Som. O prêmio de Trilha Sonora foi para Oppenheimer.

O prêmio de Melhor Canção Original foi para Billie Eilish, pela canção What Was I Made For?, que fez parte de Barbie. Foi o único prêmio do filme, que contou com oito indicações.

Oscar 2024: In Memoriam e categorias principais

Na sessão In Memoriam, que relembra diversos artistas que morreram desde o último Oscar, houve homenagens a nomes como Matthew Perry, Tina Turner, Carl Weathers e Alan Arkin. O momento foi introduzido por uma frase de Alexei Navalny, líder da oposição russa que foi tema de Navalny, vencedor da categoria de melhor documentário em 2023. Ele morreu no último mês de fevereiro.

Na sequência, mais dois prêmios para Oppenheimer: Cillian Murphy recebeu o prêmio de melhor ator, e Christopher Nolan o de melhor diretor. Já na categoria de melhor atriz, uma das principais surpresas da noite, com Emma Stone superando Lily Gladstone.

Por fim, Oppenheimer foi anunciado como o melhor filme, garantindo sua 7ª estatueta no Oscar 2024, o grande destaque da noite. O prêmio foi entregue após uma estranha leitura de envelope por Al Pacino.

"Dez ótimos filmes foram indicados, mas apenas um receberá o prêmio de Melhor Filme. Tenho que recorrer ao envelope para isso, e é o que farei... Aqui vai... Meus olhos veem Oppenheimer... Sim... E...", disse, interrompido pela música tomando conta do ambiente, e por palmas confusas.

Quem são os vencedores do Oscar 2024

Confira a lista dos vencedores do Oscar 2024 abaixo em negrito, e em fonte normal os outros indicados:

Melhor Filme

Oppenheimer (vencedor)

Ficção Americana

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Atriz

Emma Stone, por Pobres Criaturas (vencedora)

Annette Bening, por NYAD

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, por Maestro

Melhor Direção

Christopher Nolan, por Oppenheimer (vencedor)

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Ator

Cillian Murphy, por Oppenheimer (vencedor)

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Jeffrey Wright, por Ficção Americana

Melhor Ator Coadjuvante

Robert Downey Jr, por Oppenheimer (vencedor)

Sterling K. Brown, por Ficção Americana

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante

Da'Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados (vencedora)

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Jodie Foster, por NYAD

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda(vencedor)

David Hemingson, por Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

Celine Song, por Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson, por Ficção Americana (vencedor)

Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Maquiagem e Cabelo

Pobres Criaturas (vencedor)

Golda

Maestro

Oppenheimer

A Sociedade da Neve

Melhor Figurino

Pobres Criaturas(vencedor)

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Melhor Direção de Arte

Pobres Criaturas (vencedor)

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Melhor Filme Internacional

Zona de Interesse (Reino Unido)(vencedor)

Io Capitano (Itália)

Perfect Days (Japão)

A Sociedade da Neve (Espanha)

The Teacher's Lounge (Alemanha)

Melhor Animação

O Menino e a Garça(vencedor)

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Curta de Animação

War is Over! (inspirado pela música de John e Yoko)(vencedor)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

Melhor Documentário

20 Dias em Mariupol (vencedor)

Bobi Wine: O Presidente do Povo

A Memória Infinita

As 4 Filhas de Olfa

To Kill a Tiger

Melhor Documentário em curta-metragem

The Last Repair Shop (vencedor)

O ABC da Proibição de Livros

The Barber of Little Rock

Island in Between

Nai Nai and Wài Pó

Melhor curta-metragem

A Incrível História de Henry Sugar(vencedor)

E Depois?

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

Melhor Fotografia

Oppenheimer (vencedor)

O Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Pobres Criaturas

Melhor Edição

Oppenheimer (vencedor)

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

Godzilla Minus One(vencedor)

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Napoleão

Melhor Som

Zona de Interesse (vencedor)

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Oppenheimer

Melhor Trilha Sonora

Oppenheimer(vencedor)

Ficção Americana

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

What Was I Made For?, de Barbie(vencedora)

The Fire Inside, de Flamin' Hot

I'm Just Ken, de Barbie

It Never Went Away, de American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores