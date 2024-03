'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior, é indicado ao International Booker Prize

O livro Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Junior, é um dos semifinalistas do International Booker Prize, um dos mais prestigiados prêmios literários do mundo. A obra foi publicada em inglês sob o título Crooked Plow, com tradução de Johnny Lorenz.

A premiação reconhece obras de língua não inglesa que foram traduzidas e publicadas no Reino Unido e/ou na Irlanda. O vencedor recebe £ 50 mil (R$ 320,3 mil, na cotação atual), divididos igualmente entre o autor e o tradutor. Os autores e tradutores indicados ao prêmio também recebem £2,5 mil cada (R$ 16 mil).

Torto Arado é o único livro originalmente escrito em português entre os indicados. Os jurados afirmaram que a obra conta "uma história dolorosa, mas terna, das origens da violência, de como passamos nossas vidas tentando fazer com que floresçam amor e carinho, e da linguagem e do silêncio de que precisamos para alimentar nosso cuidado".

Indicados ao International Booker Prize

O romance, que foi vencedor do Prêmio Jabuti, do Prêmio Oceanos e do Prêmio Leya, concorre com outros 12 livros. Veja a lista:

- The Silver Bone, de Andrey Kurkov, traduzido por Boris Dralyuk

- Simpatía, de Rodrigo Blanco Calderón, traduzido por Noel Hernández González e Daniel Hahn

- Not a River, de Selva Almada, traduzido por Annie McDermott

- Undiscovered, de Gabriela Wiener, traduzido por Julia Sanches

- White Nights, de Urszula Honek, traduzido por Kate Webster

- Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traduzido por Sora Kim-Russell e Youngjae Josephine Bae

- What I'd Rather Not Think About, de Jente Posthuma, traduzido por Sarah Timmer Harvey

- Crooked Plow (Torto Arado), de Itamar Viera Junior, traduzido por Johnny Lorenz

- The House on Via Gemito, de Domenico Starnone, traduzido por Oonagh Stransky

- Lost on Me, de Veronica Raimo, traduzido por Leah Janeczko

- A Dictator Calls, de Ismail Kadare, traduzido por John Hodgson

- Kairos, de Jenny Erpenbeck, traduzido por Michael Hofmann

- The Details, de Ia Genberg, traduzido por Kira Josefsson

Dentre estes, seis finalistas serão anunciados no dia 9 de abril. Já o livro vencedor será revelado no 21 de maio, em uma cerimônia com transmissão ao vivo.

O júri, composto pela radialista e jornalista Eleanor Wachtel, como presidente, a poeta Natalie Diaz; o romancista Romesh Gunesekera; o artista visual William Kentridge; e o escritor, editor e tradutor Aaron Robertson, escolheu os semifinalistas de uma seleção de 149 livros.

Sobre o que é Torto Arado?

Itamar Viera Junior nasceu em Salvador, em 1979. Publicou dois livros, Dias (2012) e A Oração do Carrasco (2017), antes de Torto Arado, seu maior sucesso, revelado pelo Prêmio Leya 2018, de Portugal.

A trama, ambientada no sertão da Bahia, conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia. Ainda crianças, elas encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente e a vida das duas fica para sempre interligada, a ponto de uma precisar ser a voz da outra.

Depois de Torto Arado, Itamar ainda lançou Doramar ou A Odisseia: Histórias e Salvar o Fogo.