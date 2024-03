'Experiência emocionante e desafiadora', diz Valéria Barcellos sobre 'The Masked Singer'

A oitava eliminada do, Valéria Barcellos, foi ao programa, na Rede Globo, nesta segunda-feira, 11. Ela comentou sobre sua participação como a personagem Mamãe Abacate no reality show musical durante conversa com Ana Maria Braga.

Valéria reclamou do peso da fantasia e também falou sobre o desafio de ter de manter em segredo a sua participação no programa. Ela destacou, entretanto, a emoção que sentiu ao cantar no The Masked Singer. "Foi uma experiência emocionante e desafiadora", disse.

O primeiro festival de música de Valéria foi aos 6 anos de idade, em Pouso Alegre, Rio Grande do Sul, contou ela no Mais Você. A atriz se apresentou recentemente em Porto Alegre, e anunciou durante o programa o lançamento de seu primeiro disco, Saraval.

Tati Machado, que interpretou a Dona Formiga no mesmo programa, e foi eliminada por Valéria Barcellos na semana anterior, também participou do café com Ana Maria. As duas riram da situação. Tati brincou: "Não vai ficar dizendo que me eliminou".

Valéria Barcellos tem 43 anos e é uma mulher trans. Ela faz o papel de Luana Shine na novela Terra e Paixão, da Rede Globo. Ela revelou durante sua participação no The Masked Singer que "é uma cantora que atua, não uma atriz que canta", e que está sempre perto dos palcos.