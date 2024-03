Feira de empregos para Pessoas com Deficiência oferece 300 vagas no Rio

Começa nesta terça-feira (12) o 'Circuito dia D' 2024, destinado para pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS e buscam uma oportunidade de trabalho. A feira vai oferecer mais de 300 vagas de empregos em diversas áreas, entre elas: comércio, indústria, serviços, educação e saúde. A ação acontecerá nesta terça-feira, das 9h às 16h, na Rua General Olímpio, 90, na Estácio Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



Os interessados devem comparecer ao local com currículo, documentos pessoais e laudo médico que comprove a deficiência. A feira de empregos para pessoas com deficiência tem como objetivo aumentar a empregabilidade desse segmento da população, que enfrenta diversos preconceitos e barreiras no acesso a oportunidades de trabalho devido a questões de acessibilidade na cidade. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego entre as pessoas com deficiência em 2023 foi de 9,1%, acima da média nacional de 8,7%. Além disso, 55% dos trabalhadores com deficiência são informais, o que significa que não possuem carteira assinada, benefícios sociais ou segurança no trabalho.



"Esta feira é uma oportunidade única para as pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS mostrarem seu potencial e talento para o mercado de trabalho. Nós, da Rede Incluir, acreditamos que a diversidade é um valor fundamental para a sociedade e para as empresas, e que todos devem ter as mesmas chances de desenvolver suas carreiras e contribuir para o crescimento do país", diz Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir, organização sem fins lucrativos que promove a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência.