Vereador Paulo Paes sofre acidente grave na Serra Macaense

Macaé - O Vereador Paulo Paes, de Macaé, enfrentou um grave acidente automobilístico na serra da cidade. Ele foi encaminhado ao Hospital Público de Macaé (HPM) com escoriações, e ainda não temos informações sobre o estado das outras vítimas envolvidas. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (12), na RJ-168, próximo ao trevo de entrada de Macaé.



Informações preliminares indicam que Paulo Paes sofreu algumas escoriações. Segundo relatos, o impacto foi tão forte que o outro veículo envolvido saiu da pista, parando a vários metros do local exato do acidente.



O vereador utilizou suas redes sociais para comunicar seu estado: "Passando para informar que estou bem, neste momento em observação no HPM. Não foi necessário nenhum procedimento cirúrgico, e não há fraturas. Agradeço a todos pela preocupação e orações!", afirmou.



O Jornal O Dia - Projeto Cidades está em processo de contato com o HPM para obter detalhes sobre o estado de saúde das demais vítimas. A matéria será atualizada à medida que novas informações forem obtidas.