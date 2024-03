'BBB 24': 'Ela não tem ideia do que sou capaz de fazer', ameaça Davi após briga com Leidy Elin

A manhã desta terça-feira, 12 no, seguiu repercutindo os desdobramentos da noite anterior, após a discussão entre Leidy Elin e Davi depois do "Sincerão". Davi conversou com Beatriz sobre Leidy Elin ter jogado suas roupas na piscina e contou a estratégia de vingança que havia preparado.

Enquanto todos dormiam na casa, o brother pegou um balde e encheu de água na piscina, admitindo que ia jogar em Leidy, mas desistiu após um chamado da produção. "Ela não tem ideia do que eu sou capaz de fazer, de ficar provocando e entrar na mente dela. Isso que ela fez não se faz. Ela me provocou", disse.

"Eu ia jogar um balde de água nela, logo de manhã, mas a produção me chamou a atenção. Eu peguei a água da piscina e ia jogar, mas não deixaram", disse ele para Beatriz.

A conversa com Beatriz começou depois de Davi explicar o ocorrido da noite anterior para ela.

Davi, entretanto, disse que não vai se precipitar na briga com Leidy Elin, "Isso envolve muita coisa: minha vida, minha faculdade, então não vou me precipitar, mas isso não se faz". Ele conversou sobre as atitudes de Leidy, afirmando que ela "compra briga dos outros".

"Em 60 dias de programa, eu nunca vi a Leidy fazer nada nessa casa, nem ao paredão foi", disse Davi. Depois da conversa, ele se encaminhou para o confessionário para fazer o Raio X.