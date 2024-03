Motorista com tornozeleira eletrônica abandona kombi após abordagem

Um motorista, não identificado, abandonou uma Kombi na Avenida Brasil, na manhã desta terça-feira (12), próximo à Estação de Benfica, na Zona Norte, sentido Centro. O homem, que estava de tornozeleira eletrônica, foi abordado por uma equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) já que trafegava na faixa exclusiva do BRT.

O veículo estava sem a placa dianteira e com a tampa do motor levantada para dificultar a fiscalização das equipes. O condutor fugiu do local. O veículo foi guinchado para o depósito da prefeitura e o motorista recebeu duas multas de R$ 594,54, cada, por conduzir veículo sem uma das placas e também por transitar na via do BRT, além de perder sete pontos na carteira.