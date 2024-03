Instagram de Leidy Elin cai após denúncias e equipe aponta comentários racistas

Depois do Sincerão de segunda-feira, 11, houve briga no B. Leidy Elin e Davi discutiram, e Leidy jogou as roupas do brother na piscina. Na manhã desta terça-feira, 12, logo depois do Raio X de Leidy, a equipe que toma conta de suas redes sociais avisou que o Instagram oficial da sister caiu: "Boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy".

A equipe continuou o pronunciamento: "Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram de forma absurda, enquanto a pauta da discussão é sobre atitudes dentro do jogo". "Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?", finalizou.

A discussão do Sincerão também gerou debates nas redes sociais. Internautas expuseram comentários racistas e até a atriz Giovanna Ewbank se pronunciou sobre o caso: "Dá para discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime", disse.

"Infelizmente algumas pessoas não estão sabendo separar o jogo da vida aqui fora É sempre importante lembrar que por trás de todo participante existe uma pessoa que irá sair e ver tudo que está acontecendo", comentou o perfil oficial de Raquele.

As contas oficiais de Lucas Henrique e Giovanna Pitel também se posicionaram apoiando o perfil de Leidy Elin. Ambos desejaram forças para a equipe. "Que as medidas corretas e viáveis sejam tomadas, que essas pessoas não fiquem impunes", completou o perfil de Pitel no Twitter.