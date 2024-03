Governo de SP planta 476 árvores na Mata Atlântica para compensar emissões

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) vai realizar nesta sexta-feira, 15, o plantio de 476 árvores nativas da Mata Atlântica e neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa. As árvores serão plantadas no Parque Ecológico do Tietê para compensar as 77 toneladas de carbono emitidas no ano passado com transporte rodoviário, consumo de água e energia elétrica.

"Práticas de sustentabilidade devem permear todo o modo de operação da Secretaria, da concepção dos projetos à execução das obras", afirma o secretário Roberto de Lucena, titular da pasta, em nota. "O turismo é uma indústria limpa que ajuda a preservar o meio ambiente, além de gerar novos empregos e desenvolvimento local", disse.

A certificação para o plantio se deu por meio de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN). Entre as árvores que serão plantadas, estão mudas de jacarandá, urucum e cedro. A compensação de carbono é uma iniciativa alinhada com as metas de sustentabilidade assumidas pelo Brasil com a Organização das Nações Unidas (ONU) e reforçada pelo governo de São Paulo.