EUA: parlamentares apresentarão projeto de lei para ampliar exploração de mineração em alto mar

"Os Estados Unidos não deveriam ficar dependentes da China por minerais críticos", disse Miller por e-mail. "A Lei do Uso Responsável dos Recursos do Fundo Marinho reduzirá significativamente as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento e reforçará a produção e os empregos americanos, ao mesmo tempo que combate a produção chinesa de minerais críticos.".

O projeto de Lei de Uso Responsável dos Recursos do Fundo Marinho de 2024, de autoria dos deputados Carol Miller e John Joyce, pressiona as agências federais a "fornecerem recursos financeiros, diplomáticos , ou outras formas de apoio ao processamento e refino de coleta de nódulos do fundo do mar, onde o fornecimento upstream está em conformidade com os regulamentos", de acordo com um rascunho do texto visto pelo