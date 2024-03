Ana Hickmann diz que independência financeira a incentivou a denunciar ex-marido

Ana Hickmann voltou a falar sobre o fim de seu casamento com Alexandre Correa. Em um vídeo compartilhado no Youtube nesta segunda-feira, 11, a apresentadora falou sobre como teve coragem para denunciar o ex-marido por violência doméstica.

Em um evento do Sebrae, em Brasília, a empresária explicou que ser independente financeiramente a incentivou a deixar Alexandre e denunciá-lo. "Para a gente romper o ciclo da violência moral e patrimonial, tem que dar o primeiro passo", disse.

"Quando você entende que está acontecendo dentro da sua casa, o próximo passo é tentar sair disso, e se torna mais difícil [...] Existem meios muito fortes para a gente se transformar. O dinheiro é um meio, e a gente tem que ver como isso pertence a nós. A informação faz parte."

Ela finalizou dizendo que as vítimas não devem sentir medo de denunciar seus agressores.

Namoro com Edu Guedes

Nesta terça-feira, 12, a apresentadora assumiu seu namoro com o apresentador Edu Guedes. "É sobre termos um novo motivo para sorrir", escreveu. "Alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas."

Ana e Edu se conhecem há mais de duas décadas. Em janeiro, surgiram boatos de que eles estariam se relacionando, após serem avistados em um mesmo resort. Na época, a assessoria de Hickmann negou o namoro. Além disso, após receber uma ligação do filho pelo celular de Guedes, a defesa de Correa chegou a pedir a prisão do chef por "coação".

Até então, o único relacionamento da apresentadora havia sido com Alexandre, com quem estava desde os 16 anos. Edu, por sua vez, já foi casado com Daniela Zurita e Eliana.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais