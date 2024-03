Vídeo: Homem é agredido em ciclovia, cai na pista e é atropelado

Um homem recebeu uma cotovelada enquanto andava de patinete em ciclofaixa de Balneário Camboriú, em Santa Catarina (SC). Com a força do golpe, ele caiu na pista de veículos e acabou atropelado por um carro. Levado a um pronto socorro da região com fratura na costela, permanece internado. O agressor, que ainda não foi encontrado, estava de patins e vinha na direção contrária quando atingiu a vítima.

A polícia trata o caso como tentativa de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O incidente ocorreu no último sábado(9).