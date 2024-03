'BBB 24': Davi ultrapassa 7 milhões de seguidores

Um dos participantes mais comentados do, o baiano Davi segue ganhando seguidores fora da casa. Após o conflito generalizado com o "Sincerão" na última segunda-feira, 11, o motorista de aplicativo ultrapassou 7 milhões de seguidores no Instagram.

Davi, que entrou no programa com 50 seguidores, agora já é o participante "Pipoca" mais seguido desta edição - e o segundo mais seguido entre todos os participantes do BBB 24, perdendo somente para a influencer Vanessa Lopes. Veja, abaixo, quem são os brothers mais seguidos:

Participantes mais seguidos do BBB 24

1. Vanessa Lopes (Camarote) - 15 milhões de seguidores;

2. Davi (Pipoca) - 7 milhões de seguidores;

3. Yasmin Brunet (Camarote) - 6,6 milhões de seguidores;

4. Mc Bin Laden (Camarote) - 5,1 milhões de seguidores;

5. Wanessa Camargo (Camarote) - 4,8 milhões de seguidores.