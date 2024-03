'A gente confia e se decepciona', reflete Yasmin ao ver cenas com comentários sobre seu corpo

A última eliminada do, Yasmin Brunet, participou do, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama no Globoplay, nesta terça-feira, 12. Durante o programa, Yasmin assistiu a algumas conversas em que foi citada no reality, e rebateu: "Aqui é um jogo de reviravoltas. A gente confia e se decepciona".

Na conversa vista por Yasmin, Rodriguinho, Nizam e Vinicius comentaram sobre o corpo da modelo. Ela reagiu: "Lá dentro é uma outra realidade, a gente não sabe de nada. A gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos por outra pessoas, a gente tem que escolher [se vai] confiar ou não. Às vezes, a gente confia e se decepciona".

Ela também falou sobre outros temas polêmicos, como a compulsão alimentar apontada por Rodriguinho durante o confinamento. "Tiveram momentos que me incomodaram, mas a gente tinha liberdade [entre si]", disse ela.

Thais Fersoza e Ed Gama, que apresentam o programa, também mostraram para Yasmin a conversa de Davi com Buda e Bin Laden, que foi interpretada como se Davi "não quisesse os Camarotes" no BBB. Ela comentou sobre o vídeo: "Obviamente, não foi como me foi passada essa história. Não consigo acreditar".

Depois de ouvir o momento, Yasmin concordou com a fala de Davi. "Foi a partir daí que tudo piorou". Sobre o brother, ela concluiu que não sabia onde o embate com ele havia começado, mas que o achava "chato".

Yasmin foi a 12ª eliminada do reality show com 80,76% dos votos nesta terça-feira, dia 12.