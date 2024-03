Entenda como será a 'trolagem' com Poder Falso anunciada por Boninho no 'BBB 24'

O diretor do, Boninho, anunciou em suas redes sociais que fará uma "trolagem" com os participantes do programa nesta quarta-feira, 13. Ele conta que Welder Rodrigues e Marcos Veras apresentarão a mala do Poder Falso dentro do, na edição da semana do quadro humorístico, transmitido na Globoplay.

"Trolagem é o que a gente mais está gostando [de fazer] neste Big Brother", diz Boninho rindo, explicando sobre a invasão de Welder. O quadro é apresentado por Marcos Veras e traz convidados para dentro da casa do BBB.

Boninho explica que os dois deixarão uma mala com um cadeado dentro do reality. Quem abrir a mala obterá o Poder do Falso. "O que quer dizer esse "Poder do Falso"? Nada! É falso", comenta Boninho.

Não é a primeira vez que o diretor do programa "brinca" com os participantes: as últimas chamadas do Big Fone levaram Davi para o Paredão. Lázaro Ramos e Jojo Toddynho também participaram do Vamo Invadir Sua Casa.