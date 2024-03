'Não se deve jamais falar do corpo de uma mulher': Yasmin Brunet critica Rodriguinho

Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 12. Ela compareceu ao Café da Manhã com o Eliminado no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na Rede Globo, e criticou os comentários de Rodriguinho sobre seu corpo. "Não se deve jamais falar do corpo de uma mulher", disse.

Durante o café, ela comentou sobre as discussões com Davi durante o programa, e elogiou suas amizades na casa com Leidy Elin e Wanessa Camargo. Ela falou também sobre sua participação no programa: "é um jogo de emoção".

Ana Maria confrontou a modelo sobre Davi. Yasmin explicou que a casa "deixa as emoções à flor da pele", e que os problemas com o brother ocorreram somente por causa da "convivência". Porém, ao ser criticada por Davi em conversa com Matheus devido a afazeres domésticos, ela deixou claro que "algumas coisas não aconteceram".

Ela não fez somente críticas ao seu opositor no jogo. A modelo concordou com as opiniões de Davi em sua conversa sobre o prêmio com Lucas e Bin Laden, em que o brother disse que "torceria por alguém que precisasse mais do dinheiro".

Yasmin confessou ter ficado surpresa com a expulsão de Wanessa Camargo, "Foi um baque muito grande, ela era um suporte emocional". Ela revelou que as duas se conheceram em uma campanha publicitária, mas que firmaram laços somente durante o BBB.

Sobre a Leidy Elin, a modelo disse que a sister era sua parceira. "Foi uma grande amiga, uma grande aliada, me ajudou muito".

Quando questionada sobre o pedido de desculpas de Rodriguinho, Yasmin refletiu: "Não sei se ele esqueceu ou quis esquecer, mas foi uma grande decepção".

Ela finalizou o assunto comentando que "mulheres já vivem sob uma grande pressão o tempo todo". Ana Maria também se indignou: "Foi um comentário absolutamente infeliz", disse.

Não faltaram críticas para Alane e Davi. Quando perguntada, Yasmin classificou ambos como "chatos", mas confessou que acha que Davi é um bom jogador. Ela disse também que Alane é "aproveitadora".

A eliminada finalizou a entrevista com seus planos para o futuro: ela continuará a carreira de modelo e empresária. Yasmin adiantou também que gosta de ser solteira, e pretende continuar assim. "Aprendi a me amar mais", disse.