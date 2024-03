Duda Nagle mostra seu novo apartamento em São Paulo após separação de Sabrina Sato

Um ano após de se separar de Sabrina Sato, o ator Duda Nagle está morando em um apartamento em São Paulo. Em seu canal no Youtube, ele mostrou toda a residência, que é alugada.

O ator contou que ele não pretende passar mais do que três anos no apartamento. No vídeo, Nagle aparece ao lado da arquiteta que contratou para reformar alguns detalhes da casa.

"Fiz 40 anos e estou começando uma nova fase de vida. Estou projetando uma casa para o futuro, mas esse será meu novo lar nos próximos anos", disse.

O ex-marido de Sabrina Sato mostrou detalhes do quarto de sua filha, Zoe, de cinco anos. O cômodo conta com parede de escalada e uma área para que a criança possa brincar em cima da cama.

Além do quarto de Zoe, Duda também mostrou a cozinha, que está mobiliada, mas sem alguns eletrodomésticos. Por enquanto, a espaçosa sala de estar conta com uma televisão, um sofá e algumas mesas.

O ator também montou uma academia particular no apartamento, com alguns equipamentos para exercício físico.