Gerente é demitido por dar ração de cachorro para funcionárias no Dia da Mulher

Uma polêmica envolvendo o gerente de uma distribuidora de cosméticos ganhou destaque nesta segunda-feira (11) após o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) confirmar sua demissão por justa causa. O motivo foi o gerente ter presenteado pelo menos quatro funcionárias com ração de cachorro em 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O caso aconteceu em 2021, em Curitiba.



Contratado como pessoa jurídica, o homem buscava na justiça o reconhecimento do vínculo empregatício e a reversão da demissão. Ele atuava como representante comercial. Apesar de reconhecer o vínculo empregatício entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, o tribunal validou a justa causa aplicada pela empresa por considerar o episódio constrangedor e desrespeitoso. “As vítimas compreenderam o ato como insinuação que fossem ‘cadelas'", consta em parte da decisão. Entre as provas, estava um vídeo no qual o ex-gerente aparece entrando na empresa com um pacote de ração para cachorro.