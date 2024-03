Ana Hickmann avalia relacionamento com Edu Guedes

Ana Hickmann realizou uma live em seu Instagram para falar sobre sua clínica de depilação a laser, e aproveitou para responder a perguntas de fãs sobre seu namoro com Edu Guedes e sobre uma suposta gravidez. "A minha vida melhorou mil por cento", disse a um fã que demonstrou apoio por seu novo relacionamento.

Depois de ter assumido o namoro com Edu Guedes, boatos sobre uma suposta gravidez surgiram nas redes sociais. Ana respondeu durante a live que não está grávida: "O Leo Dias (jornalista que noticiou a gravidez da apresentadora) ficou maluco, contou sobre algumas coisas e se empolgou. Eu não estou grávida".

Ela também respondeu a uma seguidora que elogiou a sua beleza, "Uma única palavra: amor. Pronto, falei", disse.

A apresentadora finalizou a live contando mais um pouco dos bastidores de seu relacionamento com Edu: "Está sendo um momento muito delicado, mas ao mesmo tempo muito especial".

Ana ainda agradeceu ao carinho e ao apoio dos fãs durante essa fase.

Ana Hickmann e Edu Guedes? Entenda

Nesta terça-feira, 12, a apresentadora assumiu seu namoro com o apresentador Edu Guedes. "É sobre termos um novo motivo para sorrir", escreveu. "Alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas."

Ana e Edu se conhecem há mais de duas décadas. Em janeiro, surgiram boatos de que eles estariam se relacionando, após serem avistados em um mesmo resort. Na época, a assessoria de Hickmann negou o namoro. Além disso, após receber uma ligação do filho pelo celular de Guedes, a defesa de Correa chegou a pedir a prisão do chef por "coação".

Até então, o único relacionamento da apresentadora havia sido com Alexandre, com quem estava desde os 16 anos. Edu, por sua vez, já foi casado com Daniela Zurita e com a apresentadora Eliana.