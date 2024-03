Alerj aprova criação de delegacia para investigar mortes de policiais

A Alerj aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza a criação da Delegacia Especializada de Investigação de Mortes de Agentes de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. O texto ainda será votado em segunda discussão no plenário. A proposta é do deputado Rosenverg Reis (MDB),



Segundo a proposta, caberá à delegacia registrar, investigar, abrir inquérito e adotar procedimentos necessários para a defesa dos agentes (seja policial civil, policial militar ou inspetor prisional) contra qualquer tipo de ato que os coloquem em situação de risco pública.



Segundo levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a agosto de 2023 100 agentes de segurança pública foram baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Desse total, 44 morreram e 56 ficaram feridos. Em média, é como se um agente fosse baleado a cada dois dias na cidade. Em 2022, o número foi alcançado no dia 7 de setembro. Segundo o Fogo Cruzado, os PMs foram os mais atingidos, representando 77% dos baleados.