Rio de Janeiro registra 40 mortes por dengue apenas em 2024

Rio – O número de mortes por dengue no estado do Rio de Janeiro em 2024 subiu para 40 nesta quinta-feira (14). As informações são do painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. Os casos prováveis são 129.965 e as internações, 3.667. A taxa de letalidade se manteve em 0,03%.

A Secretaria Estadual de Saúde reforça que 80% dos criadouros de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, estão dentro de lares e quintais. Daí, a importância de evitar focos de água parada.



Outra recomendação é não se automedicar e procurar atendimento de saúde em casos de sintomas. Os principais são febre alta, dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, prostração, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo.



Para evitar a proliferação do mosquito transmissor é importante evitar a formação de criadouros, como manter caixa d’água bem vedada, colocar areia em vasos de plantas, não permitir que garrafas velhas e pneus acumulem água da chuva e limpar bem calhas de casas.



A proteção individual pode ser feita com a aplicação de repelentes, uso de calças e camisas com mangas compridas, e manter telas de proteção em janelas e portas.