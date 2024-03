Uma família recebeu uma encomenda que deu no que falar na última sexta-feira (8). O entregador, ao chegar à residência, lançou a caixa com uma TV por cima do portão e acabou danificando o aparelho. O caso aconteceu em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Os compradores não estavam em casa e informaram à transportadora que deixasse a entrega com um vizinho, o que não foi atendido.



O casal Raphael e Glaucia de Baez fez o pedido on-line de uma TV de 29 polegadas para os filhos e se surpreendeu ao encontrar o aparelho jogado na entrada da casa. Eles descreveram o episódio como ‘surreal’ e custaram acreditar na atitude do entregador. O marido já entrou em contato com a empresa responsável pela venda da TV e foi informado que uma nova será enviada, mas agora sob responsabilidade de outra transportadora.

Vídeo: Entregador lança TV por cima de portão e quebra aparelho

