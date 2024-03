Vídeo: Motorista é flagrado dirigindo em alta velocidade por ciclovia na Lagoa

Um caso de imprudência no trânsito foi registrado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver um homem dirigindo em alta velocidade na ciclovia, realizando manobras arriscadas e zigue-zagues entre a faixa exclusiva para ciclistas e a pista da Avenida Epitácio Pessoa. As imagens foram divulgadas no dia 8 de março nas redes sociais do próprio motorista, identificado apenas como Azevedo Jota.



Nas redes sociais, Azevedo diz ser “apenas um delinquente vivendo a vida do jeito certo”. E prossegue: "Todos os meus veículos são alugados. Tenho provas e diversos fatores que comprovam isto. Já disse isso diversas vezes aqui. Não sou nenhum marginal, muito menos um criminoso. Apenas vivo a minha vida do jeito que é para ser vivida". O perfil acumula quase 50 mil seguidores no Instagram e muitos outros vídeos de ultrapassagens perigosas, manobras arriscadas e veículos sem placa.



A Comissão de Segurança do Ciclismo do Rio de Janeiro se manifestou sobre o caso e pediu a autoridades que providências sejam tomadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a segurança no local foi reforçada. O órgão informou ainda que o motorista utiliza placas irregulares nos veículos.

