Polícia prende dois milicianos que faziam parte do Bonde do Zinho

Rio - Dois homens suspeitos de integrar a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foram presos nesta sexta-feira (15) em Guaratiba, na Zona Oeste. Um adolescente também foi apreendido.



Policiais da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil e do 27º BPM (Santa Cruz). flagraram os milicianos na Rua Nova Romã com uma pistola Colt 45, capas de coletes e fardamentos militares. Um carro modelo Peugeot 208 e uma motocicleta, ambos roubados e adulterados, foram recolhidos pelos agentes.

Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de formação de milícia privada, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo automotor e receptação.