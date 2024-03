Lula diz que enchentes no RS foram lição sobre mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 foram uma lição sobre as mudanças climáticas. Ele deu a declaração em Lajeado, cidade na região atingida, onde foi nesta sexta-feira, 15, anunciar a construção de 857 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Estado e o repasse de R$ 128 milhões para reconstruir estruturas derrubadas ou danificadas pelas enchentes.

"O que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo no planeta Terra", disse o presidente da República. "Minha vinda aqui é um gesto de solidariedade com o sofrimento de vocês", declarou ele.

Lula falou sobre as pessoas mortas pelas cheias. "A gente não pode e não deve esquecer as pessoas que a gente amava e as pessoas que a gente continua amando porque se foram". Mencionou suas duas primeiras mulheres, que morreram - Maria de Lourdes (morta em 1971) e Marisa Letícia (morta em 2017). A atual, Janja, está em Nova York, onde participou de atividades da ONU.

Lula também disse que o governo não discrimina prefeitos e governadores por divergências partidárias. Antes, parte da plateia havia vaiado o governador Eduardo Leite (PSDB-RS). O petista elogiou Leite.

O evento também ajudou a promover o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Ele foi eleito deputado federal em 2022, mas provavelmente disputará um cargo de eleição majoritária em 2026, como senador. Lula mencionou seu auxiliar: "Vocês não sabem o que é ter o Pimenta no pé da gente toda hora falando do Vale do Taquari região atingida pelas cheias".