Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento em investigação de transfobia contra repórter

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira, 15, durante a investigação de transfobia contra uma repórter da RedeTV!, Lisa Gomes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao

Segundo a equipe, o cantor não irá se pronunciar sobre o caso. "Toda e qualquer informação referente a este processo será dita somente na esfera judicial", escreveu, em nota.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi). O Ministério Público solicitou novas diligências.

Leia o comunicado do SSP-SP:

"O caso citado foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi), sendo relatado ao Poder Judiciário em 14 de setembro de 2023. No entanto, o Ministério Público solicitou novas diligências, que estão em andamento, para retornar ao Judiciário. Agendas de depoimentos não são divulgadas para preservar os envolvidos."

Relembre o caso

Em maio de 2023, Bruno concedeu uma entrevista a Lisa Gomes, jornalista da RedeTV!, que realizava uma cobertura da apresentação da dupla do sertanejo no Vila Country, em São Paulo. Pouco antes do início da entrevista, o cantor perguntou à repórter: "Você tem p***?", se referindo ao órgão sexual masculino.

À época, Lisa se pronunciou, afirmando ter se sentido "invadida". "Ele me fez ter crise de ansiedade, que não queria ter novamente. Estou a base de calmante. A situação foi muito constrangedora, me machucou demais. Lutei a vida inteira contra o meu corpo, nunca o aceitei. E tenho que lidar ainda com esse tipo de coisa? Ele me colocou num lugar que não queria voltar", disse.

No mesmo ano, Bruno foi denunciado ao Ministério Público. O documento, apresentado pela Associação Brasileira de Le´sbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães (MDB-SP), pedia a punição do músico pelo comentário feito à jornalista.

O sertanejo também se pronunciou por meio de uma nota enviada após o ocorrido. No texto, ele se dizia envergonhado com a atitude e pedia desculpas à repórter. Leia:

"Na noite de ontem o cantor Bruno fez questão de ligar e conversar com a repórter Lisa Gomes. Com o coração aberto, e depois de entender toda a problemática do processo de transição, ele postou em suas redes. O cantor se disse realmente envergonhado, e reafirmou que a conversa com Lisa foi muito esclarecedora. 'Ela é do bem, e me mostrou com muita sinceridade que as marcas de todo um processo de vida são eternas, e que cada "brincadeira" de péssimo gosto como a minha pode trazer tudo à tona. Meu pedido de perdão se estende a todos que passam por isso, ou por processos semelhantes. Acreditem, não estou aqui para dar uma resposta para internet, acho que esta resposta é muito mais para mim. Espero que abra os olhos de outras pessoas também'."