Reforço no transporte público para provas do PSS em Macaé

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade de Macaé anunciou reforços nas linhas de ônibus urbanos para os locais de realização das provas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Educação da Prefeitura de Macaé, que acontecerão no domingo (17). Durante todo o dia, os candidatos contarão com um serviço ampliado para garantir seu acesso tranquilo aos locais de prova.



A divulgação dos locais das provas foi realizada pela Prefeitura de Macaé, por meio da Comissão de Implementação e Acompanhamento do PSS. Os candidatos podem acessar o site da prefeitura para verificar o local e horário da prova.



Devido à grande procura, as provas serão aplicadas em dois locais na parte da manhã, para candidatos inscritos para a função de Auxiliar de Serviços Escolares, e na Cidade Universitária. Já para os inscritos em outras funções, a prova será realizada exclusivamente na Cidade Universitária, em dois turnos.



Os candidatos devem comparecer aos locais determinados com antecedência mínima de uma hora do horário de início da prova, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação original. A entrada após o horário fixado não será permitida.



A saída da sala de prova só será autorizada após uma hora do início, e o gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da prefeitura a partir das 18h do dia 17. O resultado final será publicado no dia 28 de março, com previsão de início do contrato para 1º de abril.



O processo seletivo reserva 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para afrodescendentes, conforme previsto no edital.