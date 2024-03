Flamingo? Ave de cauda rosa chama a atenção no Rio Pinheiros em SP; saiba qual é a espécie

Registros nas redes sociais, postados no sábado, 16, flagraram aves de cauda rosa no Rio Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, entre a ciclovia e o Parque Linear Bruno Covas. Embora quem bata o olho possa se confundir e pensar que são flamingos, na verdade, são colhereiros (Platalea ajaja), conforme informou a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

"Trata-se de espécie migratória que escolheu alguns locais do rio para descanso pelo fato de o nível do leito estar baixo. Isso aumenta a oferta de alimento, principalmente matéria orgânica como pequenos peixes, por exemplo", explicou a pasta estadual ao Estadão.

O nome peculiar é uma referência ao formato do bico, que, na ponta, ganha uma forma espatulada, que lembra uma colher.

De acordo com a dissertação de mestrado de Carolina Isabel Miño, defendida em 2006 na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), a ave de porte médio tem uma altura que varia de 75 a 80 centímetros - os machos tendem a ser levemente maiores -, e pesa entre 1,2 e 1,8 quilo.

Eles estão presentes desde a Argentina até os Estados Unidos. Segundo Carolina, essas aves se dispersam e migram após o período de ciclo reprodutivo, o que tem relação com períodos de seca e inundação que vão alterar a disponibilidade de alimento da espécie. No Brasil, escreveu ela, eles migram do Pantanal e dos banhados do Rio Grande do Sul para outras regiões.

A ave é considerada aquática. Segundo a especialista, se reproduzem em uma "variedade de ambientes aquáticos", que vão de manguezais e pântanos até lagos e lagoas.