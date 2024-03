Inmet aponta nova onda de tempestades no Sul do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma nova onda de tempestades no Sul do País, especialmente no Rio Grande do Sul, até a próxima quarta-feira, 20, com pancadas de chuva e rajadas de vento acima dos 70 quilômetros por hora (km/h), além da possibilidade de granizo.

As chuvas serão provocadas por novas áreas de instabilidade que se deslocam da fronteira do Uruguai.

Relatório divulgado pelo órgão aponta que os acumulados de chuva nos próximos dias podem superar os 200 milímetros (mm) em áreas do centro e centro-oeste do Estado, e acima dos 100 mm nas demais regiões e entre Santa Catarina e o Paraná.

De acordo com o Inmet, a partir de quarta-feira, uma frente fria deve reforçar as áreas de chuva e uma massa de ar frio pode provocar o declínio nas temperaturas, especialmente ao longo da quinta-feira, 21.