Triatleta Luisa Baptista dá primeiros passos após sofrer atropelamento

A triatleta brasileira Luisa Baptista publicou um vídeo na noite do último domingo (17) no qual aparece realizando uma caminhada de 60 metros, com o auxílio da equipe médica que a atende em um hospital de São Paulo. A atleta de 29 anos sofreu um grave acidente no dia 23 de dezembro de 2023 durante um treino.

Com o vídeo, que foi publicado tendo como trilha sonora a música “We are the champions”, da banda inglesa Queen, Luisa Baptista mostra que a sua recuperação caminha bem. “Primeiros passos […]. Quase 60 metros! Estou voltando e espero que mais forte!”, escreveu a triatleta na postagem.

Luisa Batista “sofreu um acidente quando estava em treinamento [...] numa estrada no distrito de Santa Eudoxia, em São Paulo. Um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta em que a atleta estava e o motorista fugiu do local sem prestar socorro”, informou a equipe da atleta, o Sesi São Carlos, em nota publicada logo após o acidente.

A atleta de 29 anos representou o Brasil na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago (Chile), além de participar da edição de 2019 do Pan, em Lima (Peru), oportunidade na qual foi campeã no individual e na categoria mista, e dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), com a 32ª posição na disputa individual.