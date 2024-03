Casa que foi de Elis Regina no Rio pode ser alugada por R$ 3,4 mil por dia

O influenciador Marcos Reguete compartilhou em seu Instagram sua visita a uma casa de aluguel em São Conrado, Rio de Janeiro. A casa era da cantora Elis Regina, e pode ser alugada atualmente por diárias a partir de R$ 3,4 mil. Ele compartilhou um vídeo mostrando um pouco da residência, que está disponível para aluguel no aplicativo Airbnb. Confira o tour pela casa aqui

A casa foi totalmente reformada, e possui 4 quartos, além de piscina de uso privativo e sauna. Localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado, a oito minutos da praia do Leblon, o imóvel possui avaliação máxima no aplicativo Airbnb, em que é encontrado para aluguel.

Entre os 350 metros quadrados do imóvel, destacam-se as obras de arte e esculturas, além da decoração colorida, no trabalho arquitetônico realizado por Fernando Portuguese. A casa é inspirada nas residências dos anos 1950, e sofreu com reformas até o ano de 2016, como conta o proprietário atual, Roman Carel, em entrevista à Casa e Jardim.

As diárias começam entre os R$ 3,4 mil, mas podem chegar a R$ 25 mil durante o período do ano novo. Nas avaliações, os hóspedes anteriores mencionam o conforto do local durante sua estadia: "A propriedade em si era deslumbrante, com vistas de tirar o fôlego e comodidades luxuosas que superaram nossas expectativas".

Elis comprou a casa em 1967, segundo Julio Maria, que realizou a biografia da cantora. O casamento de Elis Regina e Ronaldo Bôscoli foi realizado dentro do imóvel, onde também nasceu o filho do casal, João Marcello Bôscoli. Ela vendeu a casa em 1972. O local foi comprado pelo francês Roman Carel, dono de uma imobiliária.