Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos de viagem à Coreia do Sul com noivo e pais

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou uma viagem ao lado dos pais, Paulo Ruy Barbosa e Gioconda Ruy Barbosa, e do noivo, Abdul Fares, à Coreia do Sul. Em registros publicados no Instagram neste domingo, 17, Marina deu detalhes do passeio.

Nas fotos, a artista apareceu visitando a Starfield Library, uma famosa biblioteca em Seul, capital do país. Ela também compartilhou imagens passeando pelas ruas ao lado dos pais.

Abdul não apareceu nos registros postados pela atriz, mas esteve em fotos compartilhada pelo pai de Marina. Paulo mostrou que os quatro visitaram o Palácio Gyeongbokgung, um dos principais pontos turísticos da Coreia do Sul. Nesta segunda, 18, ele mostrou que o grupo embarcou para o Japão.

Recentemente, Marina interpretou a vilã Preciosa na novela Fuzuê. No início de março, a atração foi substituída por Família é Tudo, de Cláudio Lisboa.

A atriz ficou noiva de Adbul em outubro. Ele é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da capital paulista, que fez história no varejo nacional com a criação e a expansão da rede de lojas Marabraz.