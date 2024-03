Polícia Civil prende dois em ação contra facção criminosa na Baixada

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) deflagraram, nesta terça-feira (19), uma operação nas comunidades do Barro 3, Jaqueira, Pantanal e Sossego, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com o objetivo era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa, suspeitos de cometerem diversos crimes. Duas pessoas foram presas.



De acordo com as investigações, após expulsarem milicianos do local, os criminosos iniciaram uma série de invasões a imóveis de moradores, praticaram tortura e roubos. Na operação desta terça, uma mulher foi presa. Ela exercia a função de síndica de um dos condomínios e é acusada de agredir, com madeiras e martelos, três moradores. Um outro homem, que estava evadido do sistema prisional, foi capturado pelos agentes.

A ação foi desencadeada após investigação da distrital, com denúncia do Ministério Público, e teve o apoio de delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).