'Não sei nem onde mora. Sofro até hoje', desabafa Alessandra Negrini sobre afastamento do filho

Alessandra Negrini, de 53 anos, falou recentemente no podcast Desculpa Qualquer Coisa, apresentado por Tati Bernardi, sobre seu relacionamento com os filhos Antônio e Betina, de 27 e 19 anos, respectivamente. Ela desabafou sobre o afastamento com Antônio, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício.

Quando perguntada por Tati sobre a proximidade com os filhos, Alessandra desabafou sobre o afastamento com o primogênito, Antônio: "Não sei nem onde mora. Sofro até hoje, não sei onde está, some. Mas tudo bem, respeito. Faz parte".

Ela afirmou, entretanto, que é muito amiga da filha mais nova, Betina: "Ela é minha parceira". Betina é filha de Alessandra Negrini com o cantor Otto Ferreira, com quem a atriz foi casada entre 2001 e 2008.

Alessandra falou também sobre sua adolescência: "Saí de casa muito cedo, com 16 anos. Meus pais sempre me incentivaram muito a ser independente". Ela confessou que apesar de saber que a maternidade era um sonho, sabia que "era puxado".