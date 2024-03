Boninho anuncia 'novo participante' no programa e causa protestos

Boninho usou suas redes sociais nesta terça-feira, 19, para anunciar a entrada de um 'novo participante' no Big Brother Brasil 24. O Big Boss explicou que nesta quarta-feira, 20, um argentino irá invadir a casa para confundir os participantes.

Ele ainda disse que vai enganar os brothers dizendo que a ex-participante Yasmin Brunet foi enviada ao BBB da Argentina após sua eliminação.

A entrada do argentino será transmitida ao vivo nesta quarta-feira, às 15h. Boninho ainda deixou os seguidores em dúvida. "Ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins", explicou.

Mais cedo, o diretor do programa havia postado outra versão do vídeo, no qual dizia que o novo participante teria a missão de "seduzir as meninas". Os internautas não aprovaram a decisão dele.

"Acho isso totalmente fora de mão, só promove a toxicidade e esteriótipos ultrapassados. O BBB deveria focar em trazer conteúdos de qualidade, e não essas armadilhas baratas", comentou um. "Parabéns, Boninho, pedimos entretenimento e ganharemos um assediador e provocador", criticou outro.

Com o vídeo de Boninho, fãs do reality show também relembraram a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB 23 por importunação sexual.

Após os comentários negativos, o diretor apagou o vídeo de suas redes sociais e postou outra versão da declaração. Horas depois, ele pediu desculpas em uma nota publicada em seu Instagram.

"Apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso [...] Que vergonha", disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais