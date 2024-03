Homem assedia mulher em elevador em Fortaleza; empresa demite suspeito

Um assessor de investimentos foi flagrado por câmeras de segurança assediando uma mulher de 25 anos em um elevador de um prédio comercial no bairro Aldeota, em Fortaleza. Imagens de 15 de fevereiro mostram ele tocando as nádegas da vítima e em seguida deixando o local. Nesta semana, a empresa do suspeito o demitiu e repudiou o caso.

O homem é investigado pela Polícia Civil. Em nota divulgada nas redes sociais, a instituição disse repudiar atos de violência, abuso ou importunação e que "o referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo".

Por meio dos advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, a vítima se manifestou em nota já que não pretende aparecer publicamente em função do estado emocional em que se encontra. "Em nome de tantas outras mulheres que são, diariamente, vítimas de situações como essas, não quero (e nem vou) deixar essa situação impune! Por isso, todas as medidas judiciais, cíveis e criminais, já estão sendo tomadas para que esse indivíduo não fique impune e que, consequentemente, seja feita justiça!", diz a nota. A defesa do homem não foi localizada.

A Delegacia de Defesa da Mulher está à frente das investigações do caso que foi registrado como crime contra a dignidade sexual a partir do Boletim de Ocorrência aberto pela vítima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o inquérito já foi instaurado.