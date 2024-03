Caetano Veloso e Maria Bethânia gravam 'Caldeirão com Mion'

Caetano Veloso e Maria Bethânia gravaram um especial para o. A atração foi gravada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 19. A emissora informou que o programa vai ao ar no mês de abril.

O perfil oficial do Caldeirão - ou, Caldeirola - divulgou duas fotos da gravação. Em uma delas, é possível ver Caetano e Bethânia, que se preparam para um turnê juntos a partir de agosto, ao lado do apresentador Marcos Mion. Na outra imagem, os irmãos aparecem de braços dados.

Entre os convidados, as atrizes Beth Faria, Flávia Alessandra, Dira Paes, Paula Burlamaqui, Nany People e Edvana Carvalho, as cantoras Zélia Duncan e Duda Beat e o apresentador Paulo Vieira.

Turnê

Caetano Veloso e Maria Bethânia percorrerão o Brasil com a turnê especial Caetano & Bethânia que inclui apresentações em sete capitais. Eles começarão no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), com shows nos dias 3 e 4 de agosto, seguido por Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) em 7 de setembro, Belém (Hangar) em 29 de setembro, Porto Alegre (Arena do Grêmio) em 12 de outubro, Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) em 9 de novembro, Salvador (Arena Fonte Nova) em 30 de novembro e São Paulo (Allianz Parque), em 14 de dezembro. A direção será de Bia Lessa.

As vendas dos ingressos para as apresentações começaram no domingo, 17, e causaram uma fila virtual de espera de 70 mil pessoas. Paula Lavigne, empresária de Caetano, avisou nas redes sociais que novas datas devem ser anunciadas em breve.

Caetano e Bethânia fizeram um turnê juntos em 1978, o que rendeu um disco gravado ao vivo. Entre as músicas que fazem parte do álbum estão Tudo de Novo, Carcará, João e Maria e O Leãozinho.