Crianças de 3 anos fogem de creche em Santa Catarina

Dois meninos de 3 anos foram flagrados por câmeras de segurança fugindo de uma creche municipal em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na última sexta-feira, dia 15. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o caso está sendo investigado em uma sindicância interna e o funcionário responsável pela vigilância da creche Pequeno Mundo foi afastado do cargo. Profissionais da educação que atuam no local também passam por averiguação.

Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver o momento em que as crianças passam correndo carregando as mochilas no meio de uma rua no bairro Nova Esperança, onde fica a unidade escolar. Servidores da Secretaria de Educação estiveram no local após o ocorrido e conversaram com os responsáveis pelas crianças que foram localizadas e passam bem.