Raquele vê recados de ex-participantes do 'BBB' e se emociona

Após ser eliminada do Big Brother Brasil 24, Raquele passou peloe recebeu mensagens de ex-participantes do reality. Dois recados em especial emocionaram a confeiteira, 13ª eliminada do programa: de Gil do Vigor e Juliette.

O economista gravou um vídeo em que disse admirar Raquele e não poupou elogios, chamando-a de sensível, batalhadora, humilde e esforçada, entre outros. Ele também revelou que a sister enviava mensagens privadas para ele em uma rede social, e que só percebeu quando ela entrou no BBB.

"Eu sou apaixonado por você. Vi tuas mensagens lá na seletiva [do programa], agoniada", afirmou. "Gente, que tudo", reagiu a sister.

Ela explicou a história das mensagens aos apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. "Quando a gente admira a pessoa, eu converso como se ela tivesse me notando. Eu não estava nem aí, vai que ele me notava. Eu conversava com ele da seletiva. Contava mesmo o jeito que eu estava me sentindo", disse entre risos.

Gil também deixou conselhos a ela. "Agora você já passou pela experiência mais louca e mais especial dessa vida. Aqui fora, que você possa de fato se jogar, aproveitar, se agarre nas oportunidades", disse.

Ele mencionou ainda o talento musical de Raquele. "Você canta muito. Cante, Raquele. Sua voz é linda. Mostre sua voz, mostre seu talento, não tenha vergonha. Vá trabalhar, vá brilhar", incentivou. E fechou dizendo querer ser amigo da Sister.

Ela ficou eufórica ao saber que Gil agora a segue no Instagram. Mas o que a deixou boquiaberta foi saber que recebeu um elogio de Juliette Freire, a cantora que venceu o BBB 21.

Há quase um mês, a ex-BBB publicou no X, antigo Twitter, uma mensagem sobre a beleza das participantes desta edição: "Eu estou impressionada com a pele da Raquele (parece que é de mentira de tão lindaaaaa ). Em peles como a minha ou de outras pessoas a luz do teto mostra todos os poros e na dela nem parece ter poros. Além de maquiar muito bem, né?", escreveu Juliette.

A confeiteira ficou incrédula. "Gente, mentira! Juliette, eu amo você. Maravilhosa. Juliette me notou".

Eliminação

Raquele atingiu o maior patamar de rejeição desta edição até agora, com 87,14% dos votos. Ela disputou o Paredão contra a dupla de amigas Beatriz e Alane. Esta, recebeu 10,94%, enquanto a outra teve 1,92%.