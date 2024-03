Operação interdita dois ferros-velhos em Duque de Caxias

Dois ferros-velhos foram interditados, na manhã desta quarta-feira (20) por agentes do Detran.RJ, na Avenida Leonel de Moura Brizola, em Gramacho, em Duque de Caxias. A ação faz parte da Força Tarefa determinada pelo Governo do Estado para fiscalizar estabelecimentos de venda de peças de veículos sem registro e reduzir o índice de roubos de carros no Estado.



Nas unidades, que não possuíam registro, foram encontradas diversas peças de automóveis sem procedência. Os estabelecimentos foram lacrados e os proprietários terão 30 dias para comprovar a origem da mercadoria. Caso não haja tal comprovação todo material será apreendido e destruído.



"Nossas ações de fiscalização são uma determinação do governo do Estado. Desde que começamos com a Força Tarefa o número de estabelecimentos em busca de registro tem aumentado. Hoje temos mais de cem ferros-velhos buscando regulamentação. Essa é a ideia do governo. E quem não tiver registro terá o estabelecimento fechado", disse Daniel Bandeira, corregedor do Detran.RJ



As ações são planejadas e norteadas com bases e informações do serviço de inteligência da Força Tarefa. A fiscalização, em Duque de Caxias, foi traçada após o mapeamento da região e a comprovação de um número alto de roubos e furtos de veículos .



Dados do Detran.RJ apontam que hoje no Estado existem cerca de 300 estabelecimentos que possuem algum tipo de documentação para funcionar, mas ainda faltam documentos. Estima-se, no entanto, que o número possa ser maior uma vez que vários locais funcionam em todo estado sem qualquer tipo de registro. Desde o início da Força Tarefa cerca de 120 ferros-velhos já estão em busca de credenciamento.



Participam da Força Tarefa o Detran.RJ e as polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e Inea.