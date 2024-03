Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam shows extras em São Paulo e Rio

Caetano Veloso e Maria Bethânia, reconhecidos ícones da música brasileira, anunciaram nesta quarta-feira, 20, a adição de shows extras em São Paulo e Rio de Janeiro para a aguardada turnê 'Caetano&Bethânia', que tem início no dia 3 de agosto, com o primeiro show no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena.

Os shows extras, esperados com grande antecipação, serão realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o primeiro desses eventos extras programado para 10 de agosto. A venda começará com uma pré-venda exclusiva nesta quinta-feira, 21, seguida pela venda geral ao público no sábado, 23. Os ingressos estarão disponíveis através dos canais oficiais de venda, www.ticketmaster.com.br.

Shows Extras no Rio de Janeiro

Datas: 10/08 e 11/08

Local: Farmasi Arena

Shows Extras em São Paulo

Data: 15/12

Local: Allianz Parque

Venda de Ingressos

Início da Pré-venda: 21/03

Venda Geral: 23/03

Canais de Venda: www.ticketmaster.com.br

Sobre a Turnê

A turnê 'Caetano&Bethânia' celebra a trajetória dos irmãos Veloso, trazendo ao palco sucessos que atravessam décadas. Com apresentações confirmadas em sete cidades brasileiras, a turnê culmina com o show de encerramento em São Paulo no dia 14 de dezembro de 2024, no Allianz Parque.