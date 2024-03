Expresso Aeroporto é suspenso após episódio de vandalismo em SP

A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está funcionando de forma intercalada e o Expresso Aeroporto, trem que vai até o terminal internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, está suspenso na manhã desta sexta-feira, 22, após um ato de vandalismo no Viaduto General Couto de Magalhães, próximo à Estação Luz, no centro de São Paulo, comprometer a rede elétrica da linha.

De acordo com a CPTM, um objeto foi arremessado na rede aérea de energia, causando curto-circuito e o rompimento de um cabo, por volta das 7h. Nas redes sociais, internautas postaram vídeos em que é possível ver os passageiros abandonando um trem da Linha 11-Coral após a linha ficar sem energia por volta deste horário. Chovendo no local nesse momento.

Às 9h30 da manhã, "os trens do serviço 710 circulam com velocidade reduzida no trecho entre Brás e Luz e o Expresso Aeroporto está suspenso", informou a CPTM. "Os técnicos estão atuando no local para normalizar a circulação. A CPTM pede desculpas aos passageiros", disse, em nota.

As transferências da Linha 11-Coral para a Linha 3-Vermelha, do Metrô, estão liberadas gratuitamente nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera desde as 7h10, em uma tentativa de minimizar a superlotação da linha. Geralmente, a transferência só é gratuita entre as 10h e as 17h e após as 20h em dias comerciais - aos fins de semana e feriados, a gratuidade vale durante toda a operação.

Por volta das 8h, um problema também afetou a operação da Linha 3-vermelha do Metrô, mas a circulação já foi normalizada, de acordo com o companhia. "Das 8h06 às 8h21, um trem apresentou falha em uma porta na estação Vila Matilde, no sentido Palmeiras-Barra Funda. O carro foi esvaziado e a porta isolada. O trem seguiu viagem em seguida. O Metrô lamenta os transtornos provocados", disse a companhia.

O viaduto do qual o objeto foi jogado na Estação Luz, comprometendo o funcionamento da Linha 11-Coral, liga as ruas Mauá e José Paulino e já foi ocupado por usuários de drogas da Cracolândia recentemente. Não há informação oficial sobre qual foi o material lançado nos fios elétricos nem sobre quem seria o culpado.