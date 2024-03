Setlist do The Offspring no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

A banda The Offspring, uma das pioneiras do gênero pop punk, é uma das atrações desta sexta-feira no Lollapalooza 2024. A banda se apresenta no palco Budweiser a partir das 19h05.

Conhecido por faixas como The Kids Aren't Alright e Pretty Fly (For A White Guy), a banda tocou no Brasil pela última vez em 2022, no Rock in Rio. Veja quais músicas devem estar no setlist:

Provável setlist do The Offspring no Lollapalooza

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Staring At The Sun

Original Prankster

Bad Habit

Blitzkrieg Bop

Gotta Get Away

Why Don't You Get A Job?

(Can't Get My) Head Around You

Pretty Fly (For A White Guy)

The Kids Aren't Alright

You're Gonna Go Far, Kid

Self Esteem