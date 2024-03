Filme peculiar que deu o Oscar a Emma Stone está no streaming

Emma Stone venceu o prêmio de melhor atriz no Oscar 2024 pelo papel em, fantasia cômica dirigida pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos. O filme já pode ser assistido no streaming - e ele segue em cartaz em alguns cinemas.

Adaptado de um romance do britânico Alasdair Gray, o longa é uma versão feminina do clássico Frankenstein.

Na peculiar trama, Bella Baxter (Stone) é uma mulher trazida de volta à vida graças às artimanhas do cientista Dr. Godwin (Willem Dafoe): com um cérebro de bebê e um corpo de adulta, ela vai conhecer os sabores do mundo, evoluindo com velocidade. É por meio das esquisitices de suas descobertas que o longa discute temas como existencialismo, sexualidade e liberdade feminina.

O filme conta ainda com Mark Ruffalo no elenco.

'Pobres Criaturas' no Oscar

Além de premiar Emma Stone, o longa também faturou estatuetas nas categorias de melhor direção de arte, melhor maquiagem e cabelo, e melhor figurino. Estava concorrendo em 11 categorias no total.

Onde assistir a 'Pobres Criaturas' no streaming?

O filme acaba de chegar ao catálogo do Star+.